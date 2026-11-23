В Армении с удивлением встретили Конституцию от Пашиняна
Армянское общество расколото и парализовано, эта отражается и на политике, заявил НСН Александр Искандарян.
До референдума по новой Конституции Армении пока слишком далеко, чтобы делать какие-либо выводы. Пока у Пашиняна нет даже необходимого числа голосов в парламенте, заявил НСН политолог Александр Искандарян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал проект новой Конституции на специальном сайте. В его преамбуле отсутствует ссылка на Декларацию независимости 1990 года, содержащую упоминание о «воссоединении» с Нагорным Карабахом. Ранее Пашинян заявлял, что эта отсылка означала бы возврат к карабахскому движению, а её исключение — ключевое требование Азербайджана для подписания мирного договора. Сохранение мира Пашинян назвал приоритетом. Премьер также пообещал уйти в отставку, если на референдуме граждане отвергнут новую Конституцию, и призвал парламентскую оппозицию поддержать его проведение. Искандарян рассказал, какие настроения царят в армянском обществе относительно Азербайджана и Карабаха.
«Всё зависит от политической ориентации. Армянское общество, я бы сказал, расколото и поляризовано. Эта поляризованность репрезентируется в политике. Так же, как есть люди, которые поддержали оппозицию во время выборов, и люди, которые поддержали правящую партию, так же существуют и разные точки зрения на то, каким образом нужно вести себя по отношению к Азербайджану. А в этот контекст укладывается и контекст Конституции. Социологии по этому поводу пока нет, но в общем, я сказал бы, что действительно очень разные точки зрения существуют на этот вопрос. А каким образом это будет решаться, зависит от очень многих политических обстоятельств, связанных и со структурой парламента, и тем, каким образом собирается действовать власть, как будет реагировать оппозиция и так далее», – сказал Искандарян.
Говорить о том, что предпочтёт большинство армян – Конституцию или конфронтацию – пока слишком рано, считает эксперт.
«Даже если представить, что референдум будет проведён, он будет, мягко говоря, проведён не сегодня. Сначала надо будет провести обсуждение этой Конституции. Возможно, потребуется внесение каких-то поправок, потом нужно будет проголосовать в парламенте за то, чтобы просто провести референдум. А у власти там нет конституционного большинства голосов, – то есть каким-то образом нужно будет пытаться уговорить оппозицию или переманить отдельных депутатов. И только если это произойдёт, тогда будет голосование и тогда можно будет видеть, как люди к этому относятся. Но это будет очень нескоро. Сейчас делать догадки сложно», – отметил Искандарян.
По его словам, на сегодняшний день оппозиция не собирается голосовать за референдум.
«И каким образом власти привлечь эти 6% [недостающих] голосов – вопрос сложный. До сегодняшнего ни уговорами, ни предложениями, ни запугиваниями – не получалось. Официально премьером было сказано, что если не удастся голоса привлечь, то будут внеочередные выборы. Насколько можно выиграть внеочередные выборы, чтобы получить конституционное большинство, это тоже для меня вопрос», – добавил Искандарян.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о курсе для своей страны. По его словам, как сообщала «Радиоточка НСН», он видит Армению через 20 лет в составе Европейского союза.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Финляндии хотят создать противотанковые заграждения на границе с РФ
- Офтальмолог назвал правила защиты глаз в сезон простуд
- В Ливии сравнили атаку на порт Бенгази со стороны Украины с объявлением войны
- «Лучший Хрущев всех времен»: Сухоруков объяснил, почему гордится «Сталиным»
- Финэксперт объяснила, почему у бывших коллег могут различаться пенсии
- Задержанный Чибис задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском
- В России предложили ввести прокатные удостоверения для видеоигр
- «Дурные мысли дурной женщины»: Зачем ЕС новые санкции против российского спорта
- Врач указал на связь недосыпа с инсультом
- В Армении с удивлением встретили Конституцию от Пашиняна