«Всё зависит от политической ориентации. Армянское общество, я бы сказал, расколото и поляризовано. Эта поляризованность репрезентируется в политике. Так же, как есть люди, которые поддержали оппозицию во время выборов, и люди, которые поддержали правящую партию, так же существуют и разные точки зрения на то, каким образом нужно вести себя по отношению к Азербайджану. А в этот контекст укладывается и контекст Конституции. Социологии по этому поводу пока нет, но в общем, я сказал бы, что действительно очень разные точки зрения существуют на этот вопрос. А каким образом это будет решаться, зависит от очень многих политических обстоятельств, связанных и со структурой парламента, и тем, каким образом собирается действовать власть, как будет реагировать оппозиция и так далее», – сказал Искандарян.

Говорить о том, что предпочтёт большинство армян – Конституцию или конфронтацию – пока слишком рано, считает эксперт.

«Даже если представить, что референдум будет проведён, он будет, мягко говоря, проведён не сегодня. Сначала надо будет провести обсуждение этой Конституции. Возможно, потребуется внесение каких-то поправок, потом нужно будет проголосовать в парламенте за то, чтобы просто провести референдум. А у власти там нет конституционного большинства голосов, – то есть каким-то образом нужно будет пытаться уговорить оппозицию или переманить отдельных депутатов. И только если это произойдёт, тогда будет голосование и тогда можно будет видеть, как люди к этому относятся. Но это будет очень нескоро. Сейчас делать догадки сложно», – отметил Искандарян.

По его словам, на сегодняшний день оппозиция не собирается голосовать за референдум.

«И каким образом власти привлечь эти 6% [недостающих] голосов – вопрос сложный. До сегодняшнего ни уговорами, ни предложениями, ни запугиваниями – не получалось. Официально премьером было сказано, что если не удастся голоса привлечь, то будут внеочередные выборы. Насколько можно выиграть внеочередные выборы, чтобы получить конституционное большинство, это тоже для меня вопрос», – добавил Искандарян.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о курсе для своей страны. По его словам, как сообщала «Радиоточка НСН», он видит Армению через 20 лет в составе Европейского союза.