Глава Генштаба Британии рассказал о сильных эмоциях от уничтожения Challenger 2

«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — рассказал Сандерс о своих впечатлениях.

Как отметил начальник британского Генштаба, военные Соединенного Королевства испытывают глубокую привязанность к своей технике.

Ранее российские военные ликвидировали танк Challenger 2 в зоне СВО, это произошло впервые за почти 30 лет использования британских танков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Инцидент подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Позже врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении еще одного Challenger 2.

