Глава Генштаба Британии рассказал о сильных эмоциях от уничтожения Challenger 2

Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс испытал «сильные эмоции», когда увидел уничтожение британского боевого танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции. Об этом военный заявил в интервью порталу Forces.net.

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«Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке», — рассказал Сандерс о своих впечатлениях.

Как отметил начальник британского Генштаба, военные Соединенного Королевства испытывают глубокую привязанность к своей технике.

Ранее российские военные ликвидировали танк Challenger 2 в зоне СВО, это произошло впервые за почти 30 лет использования британских танков, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Инцидент подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Позже врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении еще одного Challenger 2.

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ФОТО: РИА Новости
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