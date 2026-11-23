87 украинских беспилотников сбили в России в течение дня 23 ноября
В течение дня с 8:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 87 беспилотных летательных средств ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Орловского регионов, Пермского края, республик Крым и Татарстан, а также над акваторией Черного моря, уточнили представители оборонного ведомства.
Недавно НСН рассказывала, что беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти в одном из российских субъектов. Там обошлось без пострадавших и погибших.
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