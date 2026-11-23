Дроны уничтожили над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Орловского регионов, Пермского края, республик Крым и Татарстан, а также над акваторией Черного моря, уточнили представители оборонного ведомства.



Недавно НСН рассказывала, что беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти в одном из российских субъектов. Там обошлось без пострадавших и погибших.

