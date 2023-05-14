Ракеты и управляемые бомбы. Россия отвечает за атаку по авиагруппе в Брянской области

Россия дала ответ Украине после уничтожения двух истребителей и двух вертолетов в Брянской области.

Войска России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает «Лента.ру». Для этого были задействованы самолеты стратегической авиации. Также использовались крылатые ракеты «Калибр», которые запустили с кораблей Военно-морского флота РФ.

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Мощные взрывы слышны в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также Россия нанесла удар по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в ночь на воскресенье российские самолеты-истребители нанесли удары по целям в районе Херсона и в области с помощью корректируемых (управляемых) авиабомб (КАБов). Взрывы слышны в Сумской области.

«Под угрозой Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области и Киев», – пишут военкоры.

На основе анализа ситуации в зоне специальной военной операции американского Института изучения войны к утру 14 мая журналисты сообщают о наземных атаках северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.

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«Российские силы добились успехов в пределах Артемовска и продолжают ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк», – отмечается в анализе американских специалистов.

Также сообщается об обстреле позиций ВСУ на юге Украины к западу от Гуляйполя.

Telegram-канал «Марочко Live» утром 14 мая со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) напомнил об обстреле поселка Юбилейный на окраине Луганска с применением крылатой ракеты Storm Shadow.

«В результате обстрела пострадала мирная жительница, 1943 г.р. Повреждено остекление 7 многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач», – говорится в сообщении.

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Также спасатели проверили сообщение о подозрительном предмете, которое не подтвердилось.

Пожарные ликвидировали восемь возгораний. В пожарах никто не пострадал и не погиб.

Из-за автоматического отключения высоковольтной линии электропередач без электроснабжения 141 абонент в селе Луговое (полностью) и селе Воеводском (частично) Сватовского района ЛНР.

Ранее российские штурмовые подразделения в Марьинке в контактном бою выявили, что украинские военные напуганы, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа Южной группировки войск.


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ФОТО: РИА Новости
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