Ракеты и управляемые бомбы. Россия отвечает за атаку по авиагруппе в Брянской области
Россия дала ответ Украине после уничтожения двух истребителей и двух вертолетов в Брянской области.
Войска России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает «Лента.ру». Для этого были задействованы самолеты стратегической авиации. Также использовались крылатые ракеты «Калибр», которые запустили с кораблей Военно-морского флота РФ.
Мощные взрывы слышны в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также Россия нанесла удар по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в ночь на воскресенье российские самолеты-истребители нанесли удары по целям в районе Херсона и в области с помощью корректируемых (управляемых) авиабомб (КАБов). Взрывы слышны в Сумской области.
«Под угрозой Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области и Киев», – пишут военкоры.
На основе анализа ситуации в зоне специальной военной операции американского Института изучения войны к утру 14 мая журналисты сообщают о наземных атаках северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.
«Российские силы добились успехов в пределах Артемовска и продолжают ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк», – отмечается в анализе американских специалистов.
Также сообщается об обстреле позиций ВСУ на юге Украины к западу от Гуляйполя.
Telegram-канал «Марочко Live» утром 14 мая со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) напомнил об обстреле поселка Юбилейный на окраине Луганска с применением крылатой ракеты Storm Shadow.
«В результате обстрела пострадала мирная жительница, 1943 г.р. Повреждено остекление 7 многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач», – говорится в сообщении.
Также спасатели проверили сообщение о подозрительном предмете, которое не подтвердилось.
Пожарные ликвидировали восемь возгораний. В пожарах никто не пострадал и не погиб.
Из-за автоматического отключения высоковольтной линии электропередач без электроснабжения 141 абонент в селе Луговое (полностью) и селе Воеводском (частично) Сватовского района ЛНР.
Ранее российские штурмовые подразделения в Марьинке в контактном бою выявили, что украинские военные напуганы, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа Южной группировки войск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru