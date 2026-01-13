Изучение фото-, видеоматериалов и спутниковых данных показало, что на момент возможного инцидента часть оборудования все еще хранилась на складах и не была развернута в боевом положении. Неспособность эффективно использовать такие сложные комплексы как С-300 свидетельствует о недостаточной готовности страны к отражению внешней угрозы.

Бывший глава резидентуры ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре связывает это с многолетними проблемами в оборонном секторе: коррупцией, логистическими сбоями и действием международных санкций, которые в совокупности подорвали боеготовность вооруженных сил.

Ранее стало известно, что военные США использовали мощное неизвестное оружие при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

