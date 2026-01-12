В Белом доме заявили о намерении США приобрести Гренландию

Левитт пояснила, что, по мнению Трампа, отказ США от приобретения острова может привести к тому, что в будущем Гренландия будет куплена либо даже захвачена Китаем или Россией.

Такая перспектива, как подчеркнула представитель администрации, не отвечает интересам США, Европы и самой Гренландии, передает «Радиоточка НСН».

