В Белом доме заявили о намерении США приобрести Гренландию
Президент США Дональд Трамп ясно обозначил позицию Вашингтона по Гренландии и выступает за приобретение острова Соединенными Штатами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, американский лидер считает такой шаг необходимым с точки зрения национальной и международной безопасности. В Белом доме утверждают, что в противном случае Гренландия может оказаться объектом интереса других мировых держав.
Левитт пояснила, что, по мнению Трампа, отказ США от приобретения острова может привести к тому, что в будущем Гренландия будет куплена либо даже захвачена Китаем или Россией.
Такая перспектива, как подчеркнула представитель администрации, не отвечает интересам США, Европы и самой Гренландии, передает «Радиоточка НСН».
