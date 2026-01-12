В Белом доме заявили о намерении США приобрести Гренландию

Президент США Дональд Трамп ясно обозначил позицию Вашингтона по Гренландии и выступает за приобретение острова Соединенными Штатами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, американский лидер считает такой шаг необходимым с точки зрения национальной и международной безопасности. В Белом доме утверждают, что в противном случае Гренландия может оказаться объектом интереса других мировых держав.

В Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Левитт пояснила, что, по мнению Трампа, отказ США от приобретения острова может привести к тому, что в будущем Гренландия будет куплена либо даже захвачена Китаем или Россией.

Такая перспектива, как подчеркнула представитель администрации, не отвечает интересам США, Европы и самой Гренландии, передает «Радиоточка НСН».

