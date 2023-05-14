Российский боец: украинские военные в Марьинке напуганы

Российские штурмовые подразделения в Марьинке в контактном бою выявили, что украинские военные напуганы, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа Южной группировки войск.

СМИ: украинские военные вряд ли смогут осуществить контрнаступление

По его словам, противник «вольно себя не ведет», так как боится. Украинские солдаты двигаются из укрытия в укрытие перебежками, а при контактном бое ведут огонь из-за укрытий, иногда «выставляя оружие из-за угла».

Отмечается, что движение диверсионных групп обнаруживается еще на подступах к городу. Огонь наносится незамедлительно. Их основная задача — вскрытие российских позиций.

Ранее была названа новая причина провала контрнаступления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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