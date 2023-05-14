Российский боец: украинские военные в Марьинке напуганы
Российские штурмовые подразделения в Марьинке в контактном бою выявили, что украинские военные напуганы, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца спецназа Южной группировки войск.
По его словам, противник «вольно себя не ведет», так как боится. Украинские солдаты двигаются из укрытия в укрытие перебежками, а при контактном бое ведут огонь из-за укрытий, иногда «выставляя оружие из-за угла».
Отмечается, что движение диверсионных групп обнаруживается еще на подступах к городу. Огонь наносится незамедлительно. Их основная задача — вскрытие российских позиций.
Ранее была названа новая причина провала контрнаступления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru