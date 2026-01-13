Экс-ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму в США
Бывшая ведущая популярной туристической программы «Орел и решка» Василиса Хвостова столкнулась с отказом во въезде на границе США, сообщают «Известия».
Она рассказала, что ей запретили въезд в страну, аннулировали визу и депортировали из страны. Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка. Пограничная служба обратила внимание на два фактора: обилие штампов в паспорте и формулировку «семь лет секси-путешествий» в профиле Instagram (соцсеть запрещена в РФ). Это послужило поводом для углубленного досмотра.
В багаже был найден блокнот с записями под названием «Пошлая Библия», а также эпатажный БДСМ-костюм. Хвостова утверждает, что костюм был хеллоуинским аксессуаром. Эти находки привели к многочасовому допросу. Итогом стало решение о нежелательности ее пребывания в США. После ночи в иммиграционной тюрьме ее депортировали.
Ранее из США депортировали 50 граждан Ирана и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
