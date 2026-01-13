Медведев заявил, что был прав по поводу быстрых планов США на Гренландию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил в мессенджере Max, что был прав по поводу оперативных планов Вашингтона по захвату Гренландии.

Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек»

«Законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата» США только что внесли в американский Конгресс», - написал политик. Он сослался на Fox New. Согласно телекомпании, его внес на рассмотрение конгрессмен-республиканец Рэнди Файн.

До этого зампред в шутку «посоветовал» президенту США Дональду Трампу торопиться с захватом Гренландии, пока она не решила организовать референдум о присоединении к России.

Ранее американский лидер заявил, что если США не заберут Гренландию, это сделает Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
