Небензя: РФ будет прибегать к военным методам, пока Украина не «придет в чувство»

Москва намерена продолжать решение поставленных задач военными методами, заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя: Украина пытается расширить географию конфликта

По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока украинский лидер Владимир Зеленский не примет реалистичные условия переговоров. При этом дипломат назвал его «киевским главарем».

Заседание было созвано по инициативе западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
