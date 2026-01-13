При атаке на Воронеж были повреждены свыше 50 домов и 86 автомобилей

При атаке Вооруженных сил Украины на территорию Воронежа повреждения получили 12 многоквартирных домов, 43 частных владения, 86 автомобилей, сообщает в Telegram администрация города.

В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути

По словам мэра Сергея Петрина, не факт, что эта цифра конечна. Также он указал, что совершенная ВСУ атака стала, вероятно, одной из самых масштабных за всё время.

Ранее стало известно, что в Воронеже в реанимации одной из больниц скончалась молодая женщина, которая была ранена накануне во время атаки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

