Исследование: Каждый третий россиянин создает видимость занятости в начале января
Первый рабочий месяц в году для многих россиян начинается с «тихого отпуска», сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Level Group.
Согласно исследованию, 30% сотрудников в начале января лишь создают видимость работы, на самом деле продолжая отдыхать. 13% уезжает работать удаленно за город, а 5% открыто уходят пораньше с молчаливого согласия начальства, считающего этот период «мертвым сезоном». Однако не все расслабляются: 36% трудятся в полную силу, а некоторые даже помогают коллегам или прокачивают навыки.
Главными фанатами «тихого отпуска» стали миллениалы. Более 90% работодателей не против такой неформальной адаптации к рабочему ритму после праздников.
Чтобы избежать излишнего стресса, россиянам посоветовали перераспределить рабочие задачи и не нагружать себя излишне в первые дни после длинных новогодних выходных, рассказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Каждый третий россиянин создает видимость занятости в начале января
- Ученые из США доказали, что вакцина от COVID-19 вызвала рак
- При атаке на Воронеж были повреждены свыше 50 домов и 86 автомобилей
- В Белом доме заявили о намерении США приобрести Гренландию
- Суд приговорил к 19 годам сторонника ИГ, готовившего теракт в Дагестане
- СМИ: Индия попросила Россию смягчить требования к маркировке товаров
- Генерал Попов заявил, что F-16 ВСУ был сбит за 30-40 секунд
- Банк может снизить ипотечную ставку дисциплинированным заемщикам
- Врач назвала подштанники способом снизить риск простатита
- «Январь или июнь»: Когда говорить с начальством о повышении на работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru