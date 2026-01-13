Исследование: Каждый третий россиянин создает видимость занятости в начале января

Согласно исследованию, 30% сотрудников в начале января лишь создают видимость работы, на самом деле продолжая отдыхать. 13% уезжает работать удаленно за город, а 5% открыто уходят пораньше с молчаливого согласия начальства, считающего этот период «мертвым сезоном». Однако не все расслабляются: 36% трудятся в полную силу, а некоторые даже помогают коллегам или прокачивают навыки.

Главными фанатами «тихого отпуска» стали миллениалы. Более 90% работодателей не против такой неформальной адаптации к рабочему ритму после праздников.

Чтобы избежать излишнего стресса, россиянам посоветовали перераспределить рабочие задачи и не нагружать себя излишне в первые дни после длинных новогодних выходных, рассказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

