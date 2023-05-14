Советник Пушилина назвал цель удара Украины по Донецку
Целью удара, нанесенного украинскими военными по Кировскому району Донецка 13 мая, являются экстренные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника врио главы Донецкой народной республики Яна Гагина.
По его словам, Вооруженные силы Украины корректировали удар с помощью беспилотного летательного аппарата. После первого залпа украинские военные дождались, пока на место прибудут спасатели и медики. После этого последовал еще один удар, результатом которого и стала гибель мамы и ребенка в собственном доме.
Как отметил Гагин, это был прицельный огонь по экстренным службам.
Ранее стало известно, что женщина и ребенок погибли в результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».\
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru