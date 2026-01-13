Трамп ввел пошлины для сотрудничающих с Ираном стран

Американский лидер Дональд Трамп объявил в Truth Social о введении пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу

Из заявления президента США следует, что любая страна, сотрудничающая с Тегераном, будет платить пошлину в размере 25% на все, на любого рода сделки, осуществляемые с Вашингтоном.

Трамп отметил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее глава Белого дома заявил, что военные США в настоящее время рассматривают варианты воздействия на Иран, Военные США в настоящее время рассматривают варианты воздействия на Иран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

