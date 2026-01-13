СМИ: Зеленский официально поддержал похищения людей

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка, сообщает ТАСС.

Алаудинов рассказал о фото с расстрелянными в упор мирными жителями

Похищенных держат в подвалах. Данные события вызвали огромный резонанс в обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и Вооруженных сил Украины в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры запугивают новобранцев и мобилизованных.

Несмотря на это, в своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк.

Ранее стало известно, что ВСУ расстреляли 130 жителей Селидово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

