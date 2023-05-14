Россия нанесла удары по складам ВСУ на западе Украины

Войска России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает «Лента.ру».

Су-34 уничтожил иностранных наемников в Харьковской области

Для этого были задействованы самолеты стратегической авиации. Также использовались крылатые ракеты «Калибр», которые запустили с кораблей Военно-морского флота РФ.

Мощные взрывы слышны в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также Россия нанесла удар по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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