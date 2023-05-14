Россия нанесла удары по складам ВСУ на западе Украины
14 мая 202307:41
Войска России нанесли массированный удар по территории Украины, сообщает «Лента.ру».
Для этого были задействованы самолеты стратегической авиации. Также использовались крылатые ракеты «Калибр», которые запустили с кораблей Военно-морского флота РФ.
Мощные взрывы слышны в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также Россия нанесла удар по объектам в Харькове и подконтрольной Украине части Херсонской области.
Ранее группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru