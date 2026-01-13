Ученые из США доказали, что вакцина от COVID-19 вызвала рак
Согласно статье в научном журнале Oncotarget, исследователи из США выявили возможную связь между вакцинами компаний Pfizer и Moderna и развитием онкологических заболеваний, сообщает «360».
После публикации данные материалы подверглись кибератакам, о которых сообщила редакция издания. Сервер журнала стал объектом атак, приведших к нарушениям в работе сайта и доступу к онлайн-публикациям. Обсуждаемое исследование, проведенное при участии специалиста Университета Брауна Вафика Эль-Дейри и опубликованное 3 января, представляет собой анализ 69 работ из 27 стран за 2020-2025 годы.
Ученые установили 333 случая, когда у пациентов, вакцинированных от COVID-19 препаратами Pfizer или Moderna, происходило развитие или прогрессирование злокачественных новообразований, часто вблизи места инъекции.
Ранее AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
