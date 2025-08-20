СМИ: Московские врачи спасли отца главкома ВСУ
Врачи в Москве спасли от смерти отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По его данным, в июне 86-летний Станислав Прокофьевич попал в клинику с заболеванием головного мозга, обострившимся из-за коронавируса. Мужчину выпишут из больницы в конце августа. Лечение отца оплачивает сам главком ВСУ.
«После терапии отец Сырского передвигается на коляске, но чувствует себя гораздо лучше. Каждый день у него реабилитационные занятия», - пишет Shot.
После выписки Сырский-старший вместе с женой вернется в родной Владимир.
Ранее стало известно, что отца главкома направили на лечение в Москву, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, Сырский заплатил за месяц лечения родителя 1 млн рублей.
