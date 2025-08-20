С КЕМ ВСТРЕЧАТЬСЯ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 19 августа, что президент России Владимир Путин обещал встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, и добавила, что Трамп не собирается ждать еще месяц для продолжения переговоров, а стремится урегулировать ситуацию на Украине как можно скорее. Сам республиканец указал в интервью The Mark Levin Show, что встреча Путина и Зеленского уже находится на стадии подготовки.

В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия готова поднять уровень представительства на переговорном процессе. Однако это не означает, что политики готовы встретиться между собой, заявил НСН экс-депутат верховной Рады Владимир Олейник.

«Помощник президента РФ Ушаков заявил, что Россия готова поднять уровень представительства на переговорном процессе, но, думаю, такая формулировка не означает президента. Это, например, министр иностранных дел, или, может быть, кто-то из руководителей нижней или верхней палаты. Путин сказал, что мы будем подписывать документы только с теми, кто имеет полномочия, а не с уходящим президентом, а выборов нет», — подчеркнул он.

КУДА ПОЕХАТЬ

Ряд зарубежных изданий, среди которых Reuters и AFP сообщили, что Владимир Путин якобы предложил провести трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Москве, но украинец отказался от этой идеи. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале «Россия 24» подтвердил, что у американца есть приглашение посетить столицу России, но не уточнил, связано ли это с переговорами.

В СМИ стали появляться и другие слухи о возможном месте для трехсторонних переговоров: Reuters назвал Венгрию, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что это будет Швейцария. Белорусский лидер Александр Лукашенко также отмечал, что его страна готова организовать подобный саммит. Последний сценарий посчитал самым удобным чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.



«Ни Венгрия, ни Швейцария не являются серьезными вариантами для возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского. Чтобы провести встречу при наличии посредника в лице американского президента, нужно найти по-настоящему нейтральную территорию. Самый удобный и уже опробованный формат — это Минск», — высказался он.

Тем не менее, согласно информации издания Politico, Белый дом хочет провести трёхстороннюю встречу с участием Трампа в столице Венгрии, Будапеште. Секретная служба США уже начала подготовку к проведению встречи.