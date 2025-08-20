Кто, где, когда: Запад и Украина готовятся к встрече с Путиным
Дональд Трамп анонсирует трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, но пока нет ни места, ни даты для возможной беседы, к тому же, ряд вопросов остаются принципиальными и нерешенными.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что конфликт России и Украины могут решить только главы этих стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский. Американский лидер не указывал, когда и где это должно произойти, но издание Axios допускало, что он надеется провести встречу до конца лета. К тому же, по словам Трампа, серьезных препятствий для достижения договоренности по Украине нет, а существующие опасения он назвал «сильно преувеличенными». Об этом он заявил в интервью Fox News.
С КЕМ ВСТРЕЧАТЬСЯ
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 19 августа, что президент России Владимир Путин обещал встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским, и добавила, что Трамп не собирается ждать еще месяц для продолжения переговоров, а стремится урегулировать ситуацию на Украине как можно скорее. Сам республиканец указал в интервью The Mark Levin Show, что встреча Путина и Зеленского уже находится на стадии подготовки.
В свою очередь, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия готова поднять уровень представительства на переговорном процессе. Однако это не означает, что политики готовы встретиться между собой, заявил НСН экс-депутат верховной Рады Владимир Олейник.
«Помощник президента РФ Ушаков заявил, что Россия готова поднять уровень представительства на переговорном процессе, но, думаю, такая формулировка не означает президента. Это, например, министр иностранных дел, или, может быть, кто-то из руководителей нижней или верхней палаты. Путин сказал, что мы будем подписывать документы только с теми, кто имеет полномочия, а не с уходящим президентом, а выборов нет», — подчеркнул он.
КУДА ПОЕХАТЬ
Ряд зарубежных изданий, среди которых Reuters и AFP сообщили, что Владимир Путин якобы предложил провести трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Москве, но украинец отказался от этой идеи. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале «Россия 24» подтвердил, что у американца есть приглашение посетить столицу России, но не уточнил, связано ли это с переговорами.
В СМИ стали появляться и другие слухи о возможном месте для трехсторонних переговоров: Reuters назвал Венгрию, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1, что это будет Швейцария. Белорусский лидер Александр Лукашенко также отмечал, что его страна готова организовать подобный саммит. Последний сценарий посчитал самым удобным чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН.
«Ни Венгрия, ни Швейцария не являются серьезными вариантами для возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского. Чтобы провести встречу при наличии посредника в лице американского президента, нужно найти по-настоящему нейтральную территорию. Самый удобный и уже опробованный формат — это Минск», — высказался он.
Тем не менее, согласно информации издания Politico, Белый дом хочет провести трёхстороннюю встречу с участием Трампа в столице Венгрии, Будапеште. Секретная служба США уже начала подготовку к проведению встречи.
ЧТО ОБСУЖДАТЬ
Одним из требований Украины являются «твердые гарантии безопасности», заявил Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом 18 августа. Европейские политики уже предложили три варианта, и все они связаны с отправкой солдат на украинскую территорию, сообщает The New York Times.
По данным издания, первый сценарий — появление полноценных «миротворческих сил», которые дополнят Вооруженные силы Украины. Этот военный контингент может быть задействован исключительно в оборонительных целях. Второй вариант — отправить гораздо меньшие по численности силы–«растяжки», чтобы обеспечить эффект сдерживания, а третий — создать «силы наблюдателей» численностью около нескольких сотен военнослужащих, которые могут сообщать о предстоящих боевых действиях. По данным Bloomberg, как минимум 10 стран Европы уже готовы отправить войска на Украину.
Такое развитие событий отчасти подтвердил Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами 19 августа. Он заявил, что Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска на Украине. По его словам, это якобы не создаст никаких проблем с Россией. С такой позицией не согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.
«Это принципиальный для нас вопрос, чтобы на Украине не было армий НАТО, а в сегодняшних условиях ничего подобного недопустимо. Мы понимаем, что за этим может последовать завтра и послезавтра. Если они будут принимать какое-то участие в боевых действиях, то за нами остается право на ответные шаги», — возмутился он.
А КТО ОСТАНЕТСЯ
Великобритания и Украина подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества по избирательным вопросам в ближайшие годы, сообщила британская избирательная комиссия. Меморандум также подразумевает организацию президентских выборов после завершения боевых действий. Последний раз парламентские и президентские выборы на Украине проводились в 2019 году. С 24 февраля 2022 года Верховная Рада каждый раз продлевает военное положение на три месяца, а это является причиной для того, чтобы не объявлять о новом голосовании.
Информация о сотрудничестве совпала с заявлением американской журналистки Кэти Ливингстон о том, что бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который в данный момент является послом Украины в Соединенном Королевстве и находится в Лондоне, тайно готовится баллотироваться в президенты.
В России не исключают, что после подписания мирного соглашения от Зеленского потребуют уйти в отставку, что может быть требованием и США и Великобритании, а его место способен занять Залужный. Такое мнение выразил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в разговоре с НСН.
«Залужный давно метит в президенты, ничего тайного в этом нет. Политическая карьера Зеленского довольно быстро закончится, потому что, по всей видимости, американское начальство потребовало от него уйти с президентского поста. Сейчас Зеленскому приходится выбирать из разных зол, и он считает, что тот выход, который предусмотрел для него президент США Дональд Трамп, является для него наиболее безопасным», — поделился он.
