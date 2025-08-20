В Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку

Дерево упало на остановку общественного транспорта в Новосибирске, пострадали три человека. Об этом журналистам рассказали в мэрии города.

Инцидент произошел на остановке «Затон». Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 08.55 (04.55 мск). Ведутся работы по ликвидации, причины падения дерева устанавливаются.

По данным Минздрава области, пострадавших обследовали медики.

«Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному... госпитализация не потребовалась», - указали в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре региона, в числе пострадавших женщина 1949 года рождения. Надзорное ведомство Ленинского района Новосибирска проводит проверку по факту падения дерева.

Ранее в Перми дерево упало на трамвайные пути, работа общественного транспорта была временно ограничена, напоминает Ura.ru.

