В Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку
Дерево упало на остановку общественного транспорта в Новосибирске, пострадали три человека. Об этом журналистам рассказали в мэрии города.
Инцидент произошел на остановке «Затон». Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 08.55 (04.55 мск). Ведутся работы по ликвидации, причины падения дерева устанавливаются.
По данным Минздрава области, пострадавших обследовали медики.
«Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному... госпитализация не потребовалась», - указали в ведомстве.
Как сообщили в прокуратуре региона, в числе пострадавших женщина 1949 года рождения. Надзорное ведомство Ленинского района Новосибирска проводит проверку по факту падения дерева.
Ранее в Перми дерево упало на трамвайные пути, работа общественного транспорта была временно ограничена, напоминает Ura.ru.
