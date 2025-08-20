Израиль утвердил операцию по захвату Газы

Министерство обороны Израиля утвердило операцию по захвату города Газа. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

Отмечается, что глава военного ведомства Исраэль Кац утвердил операцию «Колесницы Гидеона 2».

«С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде», - указал министр.

Как ожидается, в Израиле будет проведена мобилизация резервистов.

Ранее израильские власти решили установить полный контроль над Газой и расширить военную операцию в анклаве. Россия осудила действия Тель-Авива, пишет Ura.ru.

