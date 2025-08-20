Израиль утвердил операцию по захвату Газы
Министерство обороны Израиля утвердило операцию по захвату города Газа. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Kan.
Отмечается, что глава военного ведомства Исраэль Кац утвердил операцию «Колесницы Гидеона 2».
«С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде», - указал министр.
Как ожидается, в Израиле будет проведена мобилизация резервистов.
Ранее израильские власти решили установить полный контроль над Газой и расширить военную операцию в анклаве. Россия осудила действия Тель-Авива, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене
- Израиль утвердил операцию по захвату Газы
- Клименко назвал необязательным полное отключение мобильного интернета из-за дронов
- СМИ: Московские врачи спасли отца главкома ВСУ
- В Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку
- СМИ: Будапешт рассматривают как площадку для саммита Путина, Трампа и Зеленского
- Кто, где, когда: Запад и Украина готовятся к встрече с Путиным
- В Москве арестовали мужчину по статье о госизмене
- Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника
- Марочко: ВСУ планируют провокацию в Краматорске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru