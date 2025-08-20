«Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене

Международный конкурс песни «Евровидение» в 2026 году состоится в Вене в Австрии. Об этом говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что город примет мероприятие в третий раз.

«Ранее она удостаивалась этой чести в 1967 и 2015 годах после первых двух побед Австрии на "Евровидении"», - указано в сообщении.

Конкурс станет 70-м по счету. Полуфиналы «Евровидения» пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая. Местом их проведения выбрали арену Wiener Stadthalle.

В 2025 году «Евровидение» состоялось в швейцарском Базеле. Конкурс выиграл представитель Австрии JJ (Йоханнес Питч), пишет Ura.ru.

