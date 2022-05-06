Польша без границ: Экс-депутат Рады обвинил Варшаву в желании «разобрать Украину на запчасти»
Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Запад не хочет терять Украину, а получить ее целиком уже не получится.
Польша под предлогом ввода на Украину миротворческого контингента может забрать земли, которые принадлежали ей ранее, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Польши Анжей Дуда на Дне польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве заявил, что границы между Украиной и Польшей больше не будет, жители двух страны должны жить вместе на одной земле.
«Как-то повеяло таким ветерком Речи Посполитой в Польше, которая реально занимала, по сути, половину нынешней Украины. Я думаю, что Запад понял, что надо разбирать Украину на запчасти. То есть, вряд ли они ее получат целой, они уже понимают, что ее потеряли, но что-то прихватить они хотят. Скорее всего, идет вопрос о политической денонсации договора Молотова-Риббентропа, по которому к Украине Сталин присоединил еще пять областей», - отметил Олейник.
По его словам, достичь своей цели западные страны смогут под предлогом ввода миротворческого контингента на Украину, без официального участия НАТО в конфликте.
«Зеленский не даст территорию сразу, а те и не собираются ее сразу брать. Думаю, что будет реализован по просьбе украинской власти план ввода миротворческого контингента. Запад уже заявил, что Польша имеет на это право, а НАТО не участвует. Но реально НАТО будет участвовать, потому что будет стоять на границе Польши. Когда они войдут миротворческим контингентом на Украину, что может произойти? Во-первых, освобождены будут многие украинские вооруженные силы и будут переброшены туда на восток для усиления конфликта. Второе, та же Польша может ввести и закрытое небо над этой территорией, может, даже над всей Украиной. То есть, средства ПВО будут натовские там стоять», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом рассматривается возможность участия в «сговоре» еще не только вооруженных сил Румынии, но и украинской власти, отметил он.
«Я чувствую, что здесь есть сговор, потому что буквально на днях парламент Молдовы принял интересный закон, который позволяет иностранным вооруженным силам обеспечить безопасность на границы Молдовы, то есть они рассматривают вопрос допуска иностранных вооруженных сил – прежде всего, Румынии. Похоже, что и украинская власть может подыграть, потому что Зеленский все-таки будет жить в Лондоне. В декабре прошлого года он подписал закон о двойном гражданстве. Если сегодня всплывут факты, что он, его семья имеют двойное гражданство, все в рамках закона. Поэтому Польша уже смотрит на Украину как на свою территорию. Это тот признак, когда поляки понимают, что выиграть невозможно, но что-то свое забрать надо», - добавил Олейник.
Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков, но НАТО не будет бороться с Россией из-за этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
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