Польша без границ: Экс-депутат Рады обвинил Варшаву в желании «разобрать Украину на запчасти»

Польша под предлогом ввода на Украину миротворческого контингента может забрать земли, которые принадлежали ей ранее, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент Польши Анжей Дуда на Дне польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве заявил, что границы между Украиной и Польшей больше не будет, жители двух страны должны жить вместе на одной земле.

«Как-то повеяло таким ветерком Речи Посполитой в Польше, которая реально занимала, по сути, половину нынешней Украины. Я думаю, что Запад понял, что надо разбирать Украину на запчасти. То есть, вряд ли они ее получат целой, они уже понимают, что ее потеряли, но что-то прихватить они хотят. Скорее всего, идет вопрос о политической денонсации договора Молотова-Риббентропа, по которому к Украине Сталин присоединил еще пять областей», - отметил Олейник.