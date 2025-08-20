В Москве арестовали мужчину по статье о госизмене
Столичный Мещанский суд арестовал россиянина по делу о государственной измене. Соответствующие данные размещены в картотеке инстанции.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Парамонова Д.В.», - указано в карточке.
Личность арестованного и суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.
Ранее Лефортовский районный суд в Москве арестовал по обвинению в госизмене профессора Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Салтыковского. При этом в вузе заявили, что мужчина не числится в актуальном списке сотрудников, пишет Ura.ru.
