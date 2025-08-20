СМИ: Будапешт рассматривают как площадку для саммита Путина, Трампа и Зеленского
Белый дом намерен провести в Будапеште саммит президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
По данным издания, Вашингтон рассматривает венгерскую столицу в качестве площадки для встречи «в первую очередь». Секретная служба Соединенных Штатов уже начала подготовку к мероприятию. Американская сторона наметила трехсторонние переговоры как следующий шаг урегулирования конфликта на Украине после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Официальной информации от Белого дома пока нет.
Между тем Дональд Трамп сообщил проработке возможности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, пишет Ura.ru.
