СМИ: Будапешт рассматривают как площадку для саммита Путина, Трампа и Зеленского

Белый дом намерен провести в Будапеште саммит президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

По данным издания, Вашингтон рассматривает венгерскую столицу в качестве площадки для встречи «в первую очередь». Секретная служба Соединенных Штатов уже начала подготовку к мероприятию. Американская сторона наметила трехсторонние переговоры как следующий шаг урегулирования конфликта на Украине после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Официальной информации от Белого дома пока нет.

Между тем Дональд Трамп сообщил проработке возможности встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским, пишет Ura.ru.

