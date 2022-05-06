Лукашенко пообещал защищать запад Украины от Польши
Русским, белорусам и украинцам придется защищать границы Украины, если Польша и другие европейские страны продолжат проводить направленную на постепенное «расчленение» страны политику. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Слова главы республики приводит Telegram-канал «Пул Первого». По мнению Лукашенко, ряд польских политиков уже «точат сабли», представляя запад Украины в составе Польши.
«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого (сдачи западных территорий. — НСН) позволить не может», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко считает, что в далекой перспективе РФ, Белоруссия и Украина будут вынуждены вести боевые действия за эти области.
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