Лукашенко пообещал защищать запад Украины от Польши

Слова главы республики приводит Telegram-канал «Пул Первого». По мнению Лукашенко, ряд польских политиков уже «точат сабли», представляя запад Украины в составе Польши.

«Уже в голове расчленение Украины. Даже нынешнее руководство Украины себе этого (сдачи западных территорий. — НСН) позволить не может», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко считает, что в далекой перспективе РФ, Белоруссия и Украина будут вынуждены вести боевые действия за эти области.

