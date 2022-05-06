Антонов: В НАТО не воспринимают ядерную угрозу всерьез
Посол РФ в США Анатолий Антонов высказался о поведении «нового поколения» политиков НАТО.
«Нынешнее поколение политиков НАТО явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез», – сообщил он Newsweek.
По словам дипломата, западные СМИ искажают сведения и «нагнетают истерию». «Обвинения нашей страны в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны. Подобные спекуляции – часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории», – подытожил посол.
Российские власти не ставят целей ядерной войны на территории Украины, сообщил ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
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