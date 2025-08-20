Володин заявил о сокращении количества принятых в школы детей иностранцев

Число детей иностранных граждан, допущенных до обучения в российских школах, сократилось после введения запрета на прием в учебные заведения без знания русского языка и необходимости проверки легальности нахождения на территории РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик подвел первые итоги приемной кампании в школы, которая завершается в стране. В ряде регионов значительно сократилось количество детей мигрантов, допущенных до обучения в начальные и средние классы. Это связано с неполнотой или недостоверностью предоставленных документов и неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка. Так, в Нижегородской области число заявлений на приём в школу от иностранных граждан стало меньше почти в 10 раз, в Воронежской области — в семь.

«55 детей мигрантов из 91 в Калужской области не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской области — 53 из 66, в Тульской области — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, в Республике Крым — 4 из 10. В Республике Татарстан каждый десятый ребёнок без российского гражданства не сдал тест», - написал Володин в Telegram-канале.

Политик напомнил, что в январе в стране запустят систему автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между МВД и органами управления образованием. Власти продолжат работу над анализом правоприменения законодательства в миграционной политике и его совершенствования.

Ранее Володин сообщил, что Госдума приняла 21 закон в сфере миграционной политики с 2024 года, пишет 360.ru.

