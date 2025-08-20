Для того, чтобы обезопасить граждан при налете беспилотников достаточно и точечных отключений, необязательно вырубать всю связь, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

Власти Крыма пообещали убрать барьеры для мобильного интернета. Решение об этом будет принято в течение этой недели, заявил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым-24». По его словам,уже представлена система по взаимодействию ведомств с точки зрения скорости принятия решений по включению и отключению интернета. Клименко подчеркнул, что такая инициатива является первой во всей России.