Клименко назвал необязательным полное отключение мобильного интернета из-за дронов
Мобильный интернет при атаке дронов можно оставлять в безопасных районах, а не отключать целиком, заявил НСН Герман Клименко.
Для того, чтобы обезопасить граждан при налете беспилотников достаточно и точечных отключений, необязательно вырубать всю связь, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
Власти Крыма пообещали убрать барьеры для мобильного интернета. Решение об этом будет принято в течение этой недели, заявил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым-24». По его словам,уже представлена система по взаимодействию ведомств с точки зрения скорости принятия решений по включению и отключению интернета. Клименко подчеркнул, что такая инициатива является первой во всей России.
«Надо понимать, что Крым давно находится под атаками дронов, поэтому у них должна уже выстроена система уведомлений. Режим ослабления в такой ситуации может быть следующим: местные органы знают, где находится аптека или больница, ее координаты известны, так почему бы не позволять этим зданием иметь мобильный интернет? Главная задача — предотвратить незаконные истории, а также ускорить включение-выключение: летит — выключили, отлетели — включили. Было бы здорово, если бы Крым, отработав свои технологии, поделился бы опытом с другими регионами, он здесь первый. Мобильный интернет совершенно не обязательно отключать целиком. Это можно делать частями с разных сот и более того, даже внедрять фильтры для тех или иных пользователей. Другой вопрос, что для операторов это достаточно сложная работа, она требует программирования, решения, оплаты», — заключил собеседник НСН.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в эфире НСН оценил создание «белого списка» сервисов при отключении мобильного интернета.
