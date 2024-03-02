«Перестать быть минимальной угрозой»: Взятия Харькова мало для победы над Украиной

Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами.



«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.

В то же время он назвал Харьков сложной для ведения боев территорией, учитывая его открытую местность, и напомнил, что при штурме городов авиация зачастую не применяется, что усложняет его взятие. А тактика американской армии с полным разрушением городов неактуальна из-за наличия гражданского населения и плотной застройки.