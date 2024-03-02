«Перестать быть минимальной угрозой»: Взятия Харькова мало для победы над Украиной
Кроме сдачи Харькова и Одессы Украине потребуется прекратить быть даже минимальной угрозой РФ для окончания конфликта.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумеют полностью защитить Харьков, если не оттеснят российские подразделения. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте. По его словам, украинской армии нужно оттеснить российские силы «на большее расстояние».
Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - сказал Калмыков.
В то же время он назвал Харьков сложной для ведения боев территорией, учитывая его открытую местность, и напомнил, что при штурме городов авиация зачастую не применяется, что усложняет его взятие. А тактика американской армии с полным разрушением городов неактуальна из-за наличия гражданского населения и плотной застройки.
Харьков и Одесса в руках режима Зеленского – это угроза российским городам. Пока сохраняются эти обстоятельства, задачи России в военном плане еще не до конца выполнены, но кроме них есть и другие условия для окончания конфликта с Украиной, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН.
«Мы понимаем, что Одесса, выход к Черному морю – это постоянная угроза. Харьков – тоже постоянная угроза Белгороду. Поэтому задачи в военном плане еще не до конца выполнены. Но решает все наш президент. Я думаю, что наши условия известны - денацификация, нейтральный статус и так далее. К этому могут добавиться другие условия, чтобы прекратили издеваться на Украине над русским языком, над культурой, над русскими людьми. Украина должна перестать быть даже минимальной угрозой для России», - объяснил собеседник НСН.
Как пишет Telegram-канал «Общественное», в Харькове прозвучали хлопки, в центре города произошло возгорание. СМИ отмечает, что сгорели два автомобиля, в нескольких многоэтажных домах выбиты окна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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