Государство должно помочь гражданам на сайтах знакомств избежать общения с женатиками, тарелочницами и алиментщиками, а для этого нужна идентификация людей через госсервисы при регистрации на сайте знакомств. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сингапур запустил государственный пилотный сервис знакомств Firstdate, который интегрирован с национальной системой цифровой идентификации Singpass (местный аналог «госуслуг») и предлагает оплату первых свиданий, пишет «Бизнес ФМ». Его власти оплачивают первую встречу всем одиноким гражданам от 21 до 35 лет. Так страна пытается справиться с падением рождаемости и хочет помочь молодым людям создавать семьи. Милонов раскрыл, что Россия первой предложила идею вмешаться в дейтинг-сервисы и помочь гражданам.

«Я уже пару лет являюсь инициатором создания системы государственной идентификации людей на сервисе знакомств, основанной на подтвержденных уникальных цифровых записях, для того, чтобы исключить из людей, которые действуют под вымышленными именами и являются некими нелегальными компаниями, предлагающими услуги эскорта. Поэтому в Сингапуре услышали нашу идею и реализовали, а у нас этот вопрос тормозится, непонятно по каким причинам. Нам надо более активно слушать правильную позицию и внедрять у себя перспективные правовые сервисы. Ни один нормальный человек не пойдет сегодня на сайт знакомств, потому что черт знает, кого ему там подсунут: эскортницу, тарелочницу, женатика или алиментщика. Государство должно, не вмешиваясь в личные отношения, дать возможность людям познакомиться именно с тем, с кем они хотят: с неженатым, без задолженностей по алиментам, без уголовной истории», — рассказал он.