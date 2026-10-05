Милонов и глава «Мамбы» поспорили вмешательстве государства в дейтинг-сервисы
Виталий Милонов уверен, что если пользователи дейтинг-сервисов пройдут предварительную цифровую проверку, то разочарований на свиданиях будет меньше, а Андрей Бронецкий напомнил, что молодежь сейчас вообще не хочет знакомиться.
Государство должно помочь гражданам на сайтах знакомств избежать общения с женатиками, тарелочницами и алиментщиками, а для этого нужна идентификация людей через госсервисы при регистрации на сайте знакомств. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Сингапур запустил государственный пилотный сервис знакомств Firstdate, который интегрирован с национальной системой цифровой идентификации Singpass (местный аналог «госуслуг») и предлагает оплату первых свиданий, пишет «Бизнес ФМ». Его власти оплачивают первую встречу всем одиноким гражданам от 21 до 35 лет. Так страна пытается справиться с падением рождаемости и хочет помочь молодым людям создавать семьи. Милонов раскрыл, что Россия первой предложила идею вмешаться в дейтинг-сервисы и помочь гражданам.
«Я уже пару лет являюсь инициатором создания системы государственной идентификации людей на сервисе знакомств, основанной на подтвержденных уникальных цифровых записях, для того, чтобы исключить из людей, которые действуют под вымышленными именами и являются некими нелегальными компаниями, предлагающими услуги эскорта. Поэтому в Сингапуре услышали нашу идею и реализовали, а у нас этот вопрос тормозится, непонятно по каким причинам. Нам надо более активно слушать правильную позицию и внедрять у себя перспективные правовые сервисы. Ни один нормальный человек не пойдет сегодня на сайт знакомств, потому что черт знает, кого ему там подсунут: эскортницу, тарелочницу, женатика или алиментщика. Государство должно, не вмешиваясь в личные отношения, дать возможность людям познакомиться именно с тем, с кем они хотят: с неженатым, без задолженностей по алиментам, без уголовной истории», — рассказал он.
В свою очередь директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий заявил, что проблема лежит намного глубже, и дело не в том, что у людей нет денег на свидание или им негде познакомиться.
«Мне кажется, что это недостаточные меры, и они не совсем зрят в корень проблемы. То, что после этого в Сингапуре повысится рождаемость, у меня есть большие сомнения. Но Сингапур богатая страна, граждан относительно немного, и поэтому, они могут себе позволить оплачивать эти свидания. У нас были депутаты, которые предлагали это реализовать. Но у меня есть сомнения, что это как-то значимо повлияет на что-то. Мне кажется, дело не в том, что молодежь сегодня не может оплатить свидание, а в том, что они в принципе не начинают общение. Изменилась среда. Девчонки погружаются в цифровые сервисы и ищут какие-то более эталонные отношения. Мальчики просто залипают на игры. В итоге получается более позднее взросление, меньше опыта взаимоотношений, ну, и, соответственно, меньше семей, детей», — рассказал он.
Ранее Бронецкий раскрыл НСН, что сегодня женщины при выборе партнера стали больше обращать внимание на цели мужчины, а они, в свою очередь, ищут партнершу без драм и с доброжелательностью.
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