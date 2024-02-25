Харьков готовится: Украинский город может оказаться в демилитаризованной зоне РФ
Харьков попадает в демилитаризованную зону РФ, но бои за город, откуда ВСУ обстреливают российское приграничье, будут сложными из-за открытой местности, считают эксперты.
Стоимость недвижимости в подконтрольном Украине Харькове резко обрушилась. По данным издания «Страна.ua», в настоящее время жители города срочно распродают свое жилье. По словам риэлторов, такого «глубокого кризиса» на рынке недвижимости Харькова ни разу не наблюдалось. По словам экспертов, цены на жилье упали в два раза.
Харьков – украинский город, который может оказаться в российской демилитаризованной зоне. РФ создаст ее на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача — чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов.
На Украине тоже не сомневаются в планах России. Вскоре после Авдеевки войска России могут освободить и другие украинские города, в том числе Харьков и Запорожье, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады, служащего Вооруженных сил Украины Игоря Луценко.
«Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!», – заявил он.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в июле 2023 года говорил НСН, что взятие Харькова на сегодняшний день вполне реально, и это достижение позволит прекратить обстрелы приграничных регионов России.
«Брать Харьков штурмом смысла нет никакого. Если наступление пойдет успешно и будет прорвана украинская оборона, то Харьков будет целесообразно взять в кольцо, окружение, блокаду и держать. Через какое-то время при таком раскладе окруженные сами сдаются. Это необходимо для того, чтобы украинцы сняли свои резервы с южного направления – с Запорожья, Херсона и перебросили туда. Плюс если с Белоруссии открыть второй фронт, то можно считать, что стратегическая наступательная операция России началась. Взять Харьков нужно давно, чтобы прекратить обстрелы Белгорода, Брянска, Курска», - заявил тогда Калмыков.
Эксперт также считает, что бои за Харьков будут сложными из-за открытой местности. Также он отметил, что при взятии городов обычно не применяется авиация.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей, передает «Радиоточка НСН».
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