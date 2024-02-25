Харьков готовится: Украинский город может оказаться в демилитаризованной зоне РФ

Харьков – украинский город, который может оказаться в российской демилитаризованной зоне. РФ создаст ее на границе с Украиной таким образом, чтобы обеспечить безопасность своих городов, заявил президент РФ Владимир Путин. Задача — чтобы ВСУ не могли достать имеющимся у них дальнобойным оружием до мирных российских городов.

На Украине тоже не сомневаются в планах России. Вскоре после Авдеевки войска России могут освободить и другие украинские города, в том числе Харьков и Запорожье, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады, служащего Вооруженных сил Украины Игоря Луценко.



«Итак, Авдеевка все. А перед этим была Марьинка. Перед Марьинкой — Артемовск. Перед Артемовском — Лисичанск-Север. Тенденцию уловили? Почему сюжет повторяется? Почему сейчас на очереди Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Какие причины считать, что дальше — не Харьков, Запорожье? А никаких!», – заявил он.