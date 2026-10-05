Нобелевскую премию по медицине присудили за открытия в сфере оптогенетики
Лауретатами Нобелевской премии по медицине стали Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель. Как сообщает Нобелевский комитет, они получили её «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики».
В частности, Хегеманн и Нагель открыли белок с уникальными свойствами - каналородопсин. Они обнаружили, что независимо от того, в какую клетку они вводят этот белок, клетки становятся светочувствительными.
Дейссерот ввел ген каналородопсина в нервные клетки крыс. Освещая клетки синим светом, он смог запустить нервный сигнал. Позже он заставил этот светоуправляемый переключатель для нервных клеток работать в мозге живых мышей.
«Этот метод управления нервными сигналами с помощью света теперь называется оптогенетикой», — говорится в сообщении комитета.
В 2025 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили учёные Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи - «за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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