В Кремле призвали не слушать слухи и рассуждения по ситуации в Иркутской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не слушать слухи и рассуждения по ситуации с инфекцией в Иркутской области. Об этом он заявил журналистам.

Инфекционист объяснил появление слухов о «чуме» в Иркутске

Как отметил представитель Кремля, головное ведомство, компетентное в этой области - Роспотребнадзор. Необходимо обращать внимание именно на официальную информацию от федеральной службы.

Ранее СМИ сообщили, что в Иркутской области сотрудница противочумного института якобы заразилась легочной чумой. Позднее Роспотребнадзор уточнил, что у заболевшей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Иркутская ОбластьДмитрий Песков

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