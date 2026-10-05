В Кремле призвали не слушать слухи и рассуждения по ситуации в Иркутской области

Как отметил представитель Кремля, головное ведомство, компетентное в этой области - Роспотребнадзор. Необходимо обращать внимание именно на официальную информацию от федеральной службы.

Ранее СМИ сообщили, что в Иркутской области сотрудница противочумного института якобы заразилась легочной чумой. Позднее Роспотребнадзор уточнил, что у заболевшей диагностировали пневмонию неустановленной этиологии.

