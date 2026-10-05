Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии

Столичный Мещанский суд приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам заключения по уголовному делу о взятке, растрате и легализации преступных доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-чиновника признали виновным в инкриминируемых преступлениях.

Суд изъял у экс-мэра Сочи имущество на 1,6 миллиардов рублей

«По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима», - постановил суд.

Кроме того, экс-мэра оштрафовали на 500 млн рублей и лишили награды «За заслуги перед Отечеством 2 степени».

По этому же делу проходила жена Копайгородского Янина. Женщину признали виновной в соучастии в растрате, легализации денег и посредничестве во взяточничестве, кроме того, суд признал ее вину в принуждении свидетелей к даче ложных показаний. Копайгородскую приговорили к девяти годам заключения.

По данным следствия, в 2022-2024 год экс-мэр при пособничестве супруги похитил два земельных участка стоимостью не менее 26 млн рублей и получил взятку в 248 млн от представителей коммерческих структур за общее покровительство.

Ранее экс-начальника вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина приговорили к 8 годам колонии по делу о взятке в особо крупном размере.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:ЧиновникиПриговорСочи

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