«Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России

Речь о фильме «Сумерки». Оригинальная премьера ленты состоялась в 2008 году. В повторный прокат она вернулась 17 сентября и собрала 340 млн рублей. Этот результат позволил ей опередить свежие релизы: фильм «Как Иван в сказку попал» заработал 295,5 млн рублей, а «Девятая планета» — 182,7 млн рублей.

Аудитория повторного проката оказалась преимущественно молодой: почти 50% зрителей пришлись на возрастную группу 18-24 лет, около четверти — на зрителей до 34 лет, ещё примерно 20% составили подростки (данные трекинга «Кинозритель»). Во вторую неделю проката источники узнаваемости картины распределились так: 36% зрителей узнали о фильме из соцсетей, 29% — от друзей. При этом каждый пятый указал, что пошёл в кино по рекомендации. Эмоциональный отклик тоже оказался заметным: 38% опрошенных отметили, что фильм пробудил в них ностальгию, а 48% заявили, что картина улучшила им настроение.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская говорила НСН, что вампирская сага «Сумерки» станет самым успешным по кассовым сборам «перевыпуском» в российском прокате в 2026 году.

