«Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России
В истории российского кинопроката впервые лидером по сборам за месяц оказался не новый релиз, а картина, вышедшая на экраны много лет назад, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Речь о фильме «Сумерки». Оригинальная премьера ленты состоялась в 2008 году. В повторный прокат она вернулась 17 сентября и собрала 340 млн рублей. Этот результат позволил ей опередить свежие релизы: фильм «Как Иван в сказку попал» заработал 295,5 млн рублей, а «Девятая планета» — 182,7 млн рублей.
Аудитория повторного проката оказалась преимущественно молодой: почти 50% зрителей пришлись на возрастную группу 18-24 лет, около четверти — на зрителей до 34 лет, ещё примерно 20% составили подростки (данные трекинга «Кинозритель»). Во вторую неделю проката источники узнаваемости картины распределились так: 36% зрителей узнали о фильме из соцсетей, 29% — от друзей. При этом каждый пятый указал, что пошёл в кино по рекомендации. Эмоциональный отклик тоже оказался заметным: 38% опрошенных отметили, что фильм пробудил в них ностальгию, а 48% заявили, что картина улучшила им настроение.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская говорила НСН, что вампирская сага «Сумерки» станет самым успешным по кассовым сборам «перевыпуском» в российском прокате в 2026 году.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Молчуны и скандалы: Как решат проблему подделок на собрании собственников
- Экс-мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии
- В Кремле призвали не слушать слухи и рассуждения по ситуации в Иркутской области
- «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России
- К чему приведет «ядерная» гонка США и России в космосе
- На трассе под Хабаровском перевернулся автобус с 50 вахтовиками
- «Священная война»: Почему Германия не меняет курс по Украине
- Открывайте экспорт: Что потребует Лукашенко от Трампа за «психологию Путина»
- Армия России освободила Самойловку в Запорожской области
- Умер друг Михаила Круга шансонье Леонид Телешев