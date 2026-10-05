Теперь будет сложнее подделать решение собственника по тому или иному вопросу, так как все фиксироваться в единой системе, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

Минстрой поддержал инициативу депутатов Госдумы по ужесточению борьбы с подделкой результатов общих собраний собственников жилья. При этом ведомство предложило доработать законопроект, в частности сохранить требование указывать место проведения собрания, если оно проходит не в электронной форме, пишут «Известия». Разворотнева напомнила, как долго решался этот вопрос.