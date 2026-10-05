Молчуны и скандалы: Как решат проблему подделок на собрании собственников
Чаще всего подделываются решения о смене управляющей компании, а людей вводят в заблуждение, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Теперь будет сложнее подделать решение собственника по тому или иному вопросу, так как все фиксироваться в единой системе, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.
Минстрой поддержал инициативу депутатов Госдумы по ужесточению борьбы с подделкой результатов общих собраний собственников жилья. При этом ведомство предложило доработать законопроект, в частности сохранить требование указывать место проведения собрания, если оно проходит не в электронной форме, пишут «Известия». Разворотнева напомнила, как долго решался этот вопрос.
«Мы эту проблему решали практически весь восьмой созыв. Людям теперь приходят обязательные извещения, которых раньше не было. Но мы начинаем бороться с последствиями подделок, когда люди случайно выясняют, что какой-то протокол фальсифицирован, дальше им надо обращаться в УВД, в суд. Постепенно мы поняли, что надо бороться с этими подделками не после свершения, а исключать такую возможность. Протокол формируется теперь в системе, не на чьей-то коленке. Это не значит, что каждый должен проголосовать онлайн, хотя сегодня можно проголосовать даже в МФЦ. Заполнить документ офлайн тоже можно, но он будет номерной, формируется определенное число протоколов для всех собственников. Далее этот документ сканируется и заводится в систему. Жителю приходит уведомление через «Госуслуги», как он проголосовал. Если человек видит, что он так не голосовал, он может изменить свое решение», — объяснила она.
По ее словам, чаще всего подделываются решения о смене управляющей компании, а людей вводят в заблуждение.
«Самый скандальный момент, который обычно фальсифицируется, это смена управляющей компании. Всегда находятся желающие дом в хорошем состоянии «перехватить», рисуют эти протоколы на коленке и все. Поэтому добросовестные управляющие компании тоже в этом заинтересованы. Но могут быть любые вопросы, например, решение вопроса о мусоропроводе. Недавно мне жаловались жители, которые якобы проголосовали за закрытие мусоропровода, но на самом деле они не голосовали за это. Система устроена так, что голоса «молчунов» считаются как против, поэтому иногда голоса подделывают даже с благими целями», — добавила она.
В условии дефицита парковочных мест действует принцип «кто первый, того и тапки», при блокировке места нужно обращаться в УК, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
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