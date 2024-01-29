По ее словам, это очевидно «практически всем». Ковитиди указала, что за пределами РФ растет осознание «никчемности и токсичности» режима украинского лидера Владимира Зеленского. Сенатор подчеркнула, что, чем дольше в бывшей советской республике будет длиться «политический и экономический бардак», тем больше будет расширяться география территорий, которые хотят жить в России и уверенны в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года.

Ранее Ковитиди заявила, что военные и другие ведомства обеспечивают безопасность моря в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

