Сенатор Ковитиди считает, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими

Одесская, Николаевская и Харьковская области должны быть российскими, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

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По ее словам, это очевидно «практически всем». Ковитиди указала, что за пределами РФ растет осознание «никчемности и токсичности» режима украинского лидера Владимира Зеленского. Сенатор подчеркнула, что, чем дольше в бывшей советской республике будет длиться «политический и экономический бардак», тем больше будет расширяться география территорий, которые хотят жить в России и уверенны в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года.

Ранее Ковитиди заявила, что военные и другие ведомства обеспечивают безопасность моря в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации
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