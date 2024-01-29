Сенатор Ковитиди считает, что Николаев, Одесса и Харьков должны быть российскими
Одесская, Николаевская и Харьковская области должны быть российскими, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.
По ее словам, это очевидно «практически всем». Ковитиди указала, что за пределами РФ растет осознание «никчемности и токсичности» режима украинского лидера Владимира Зеленского. Сенатор подчеркнула, что, чем дольше в бывшей советской республике будет длиться «политический и экономический бардак», тем больше будет расширяться география территорий, которые хотят жить в России и уверенны в неизбежности возвращения НАТО к границам 1997 года.
Ранее Ковитиди заявила, что военные и другие ведомства обеспечивают безопасность моря в Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru