Силуанов назвал размер МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

На парламентских слушаниях в Совете Федерации он указал, что повышение МРОТ «позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами».

Также министр указал, что размер прожиточного минимума в 2027 году увеличится на 6,8% - до 20 227 рублей.

Ранее экс-министр труда Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что повышение МРОТ ещё не говорит о росте доходов, ведь многие люди получают зарплату не намного выше него.

