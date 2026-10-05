Силуанов назвал размер МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей. Как пишет RT, об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
На парламентских слушаниях в Совете Федерации он указал, что повышение МРОТ «позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами».
Также министр указал, что размер прожиточного минимума в 2027 году увеличится на 6,8% - до 20 227 рублей.
Ранее экс-министр труда Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что повышение МРОТ ещё не говорит о росте доходов, ведь многие люди получают зарплату не намного выше него.
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