Силуанов назвал размер МРОТ и прожиточного минимума в 2027 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей. Как пишет RT, об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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На парламентских слушаниях в Совете Федерации он указал, что повышение МРОТ «позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами».

Также министр указал, что размер прожиточного минимума в 2027 году увеличится на 6,8% - до 20 227 рублей.

Ранее экс-министр труда Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что повышение МРОТ ещё не говорит о росте доходов, ведь многие люди получают зарплату не намного выше него.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:Прожиточный МинимумМРОТМинфин РФАнтон Силуанов

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