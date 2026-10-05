Эксперт Дурдыев: Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах
Россияне благодаря вступившему в силу закону о платформенной экономике смогут проверять продавцов интернет-магазинов. Об этом рассказал «Газете.Ru» президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.
Как отметил эксперт, маркетплейс проверяет партнера до допуска на площадку: в карточке товара или магазина должна быть информация о продавце, для товаров с обязательными требованиями необходимо предоставлять данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же указано, что платформа не является продавцом, если она выступает посредником. Кроме того, по ИНН продавца можно провести дополнительную проверку в открытых реестрах Федеральной налоговой службы.
Дурдыев указал, что закон о платформенной экономике закрепляет дополнительные механизмы защиты интересов покупателей в интернете.
«В частности, устанавливаются требования к проверке информации о продавцах и товарах с использованием государственных информационных систем. Приобретая товар на цифровых платформах, покупатель может быть уверен в его качестве и происхождении. Чтобы обратиться к продавцу, отдельно искать почту или телефон не нужно. Площадка обязана дать техническую возможность направить претензию прямо в интерфейсе — в заказе или карточке», — подчеркнул эксперт.
Через этот канал россияне могут требовать обмена, устранения недостатков либо возврата средств. Если покупку доставляла логистика интернет-магазина, обратную отправку организуют через ту же площадку. В случае обнаружения недостатков обращение к продавцу отправляется через чат на маркетплейсе. Покупатель должен оформить заявку на возврат, продавец примет решение по ней, а если вопрос не удалось закрыть, к ситуации может подключиться поддержка площадки.
Эксперт обратил внимание, что крупнейшие платформы и раньше применяли многие из закрепленных в законе инструментов.
«Поэтому для пользователя речь скорее идет не о появлении совершенно новых сервисов, а о том, что привычные механизмы получают законодательное закрепление и становятся общими правилами для рынка», — заявил Дурдыев.
Он добавил, что многие привычные сценарии взаимодействия покупателей с интернет-магазинами не изменятся.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с НСН предупредил, что за продавцами на маркетплейсах будет напрямую следить налоговая, чтобы не допустить искажения информации о доходах на площадке.
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