Эксперт Дурдыев: Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах

Дурдыев указал, что закон о платформенной экономике закрепляет дополнительные механизмы защиты интересов покупателей в интернете.

«В частности, устанавливаются требования к проверке информации о продавцах и товарах с использованием государственных информационных систем. Приобретая товар на цифровых платформах, покупатель может быть уверен в его качестве и происхождении. Чтобы обратиться к продавцу, отдельно искать почту или телефон не нужно. Площадка обязана дать техническую возможность направить претензию прямо в интерфейсе — в заказе или карточке», — подчеркнул эксперт.

Через этот канал россияне могут требовать обмена, устранения недостатков либо возврата средств. Если покупку доставляла логистика интернет-магазина, обратную отправку организуют через ту же площадку. В случае обнаружения недостатков обращение к продавцу отправляется через чат на маркетплейсе. Покупатель должен оформить заявку на возврат, продавец примет решение по ней, а если вопрос не удалось закрыть, к ситуации может подключиться поддержка площадки.

Эксперт обратил внимание, что крупнейшие платформы и раньше применяли многие из закрепленных в законе инструментов.

«Поэтому для пользователя речь скорее идет не о появлении совершенно новых сервисов, а о том, что привычные механизмы получают законодательное закрепление и становятся общими правилами для рынка», — заявил Дурдыев.

Он добавил, что многие привычные сценарии взаимодействия покупателей с интернет-магазинами не изменятся.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с НСН предупредил, что за продавцами на маркетплейсах будет напрямую следить налоговая, чтобы не допустить искажения информации о доходах на площадке.

