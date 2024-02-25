СМИ: жители Харькова начали срочно распродавать жилье
Стоимость недвижимости в подконтрольном Украине Харькове резко обрушилась, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, в настоящее время жители города срочно распродают свое жилье. По словам риэлторов, такого «глубокого кризиса» на рынке недвижимости Харькова ни разу не наблюдалось. По словам экспертов, цены на жилье упали в два раза.
При этом отток жителей города компенсируют жители окраин и небольших городов по соседству, которые скупают недвижимость, пользуясь падением цен.
Ранее экс-депутат Рады Луценко допустил освобождение ВС РФ Харькова и Запорожья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru