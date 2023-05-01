Обмен ударами. ВС РФ и ВСУ пытаются добиться перевеса сил

Силы Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» сражались в окрестности и в самом городе Предтечина. Шли встречные бои у Хромового. Под огнем российской артиллерии оказались населенные пункты Константиновка, Часов Яр, Григоровка, Новомарков, Белая Гора, Александро-Шультин, Васюковка, Роздоловка и Верхнекаменский, а также Орехово-Васильевка.

На луганском направлении российские силы предприняли новую попытку наступления на Белогоровку, Торское и Невское.

«Под обстрелами позиции ВСУ в Новосадовом, Новосёловском, Берестовом, Кисловке, Лимане Первом, Западном, Двуречной, Новомлынске, Фиголевке, Каменке, Тополях и Строевке», – говорится в журналистсткой сводке.

Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщают местные СМИ.