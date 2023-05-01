Обмен ударами. ВС РФ и ВСУ пытаются добиться перевеса сил

Фронтовая ситуация на утро 1 мая в зоне СВО и на Украине характеризуется атаками российских военных. 

Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) «довольно сложная». Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает местный ресурс Military Media Center.

Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил об интенсивных боях в Артемовске

«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия», — отметил Сырский.

По словам командующего, российские силы провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.

Российские артиллеристы поразили около 140 целей украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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«Артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по около 140 целям противника», — цитирует Савчука ТАСС.

Как отметил начальник пресс-центра, разведка группировки вскрыла позиции украинских 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад на торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Силы РФ нанесли противнику огневое поражение, ВСУ понесли потери, пишет Газета.ру.

Другие подробности действий российских сил в зоне СВО по ситуации на 1 мая сообщает Telegram-канал «WarGonzo». По данным журналистов, на херсонском направлении Россия и Украина обменивается артиллерийскими ударами.

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«Российские войска кроме областного центра обстреляли Кизомыс, Днепровское, Белозёрку, Зимовник, Ивановку, Козацкое, Берислав, Змиевку и Гавриловку. Украинская армия нанесла удары по Кардашинке, Алёшкам, Новой Каховке и Каховке», – говорится в публикации.

Вооруженные Силы РФ предприняли атаку в направлении Новомихайловки. Штурмовики работали в Марьинке. Наступательные действия также шли в Первомайском, на юго-западном и северо-восточном направлении Авдеевки. Российских военных поддерживали артиллерия и авиация.

«Под обстрелами позиции ВСУ в Победе, городе Красногоровка, Карловке, Новокалинове, Нью-Йорке, Южном, Шумах, Торецке, Северном», – уточняют журналисты.

Украинские боевики отвечали ударами по Донецку и Горловке.

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Силы Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» сражались в окрестности и в самом городе Предтечина. Шли встречные бои у Хромового. Под огнем российской артиллерии оказались населенные пункты Константиновка, Часов Яр, Григоровка, Новомарков, Белая Гора, Александро-Шультин, Васюковка, Роздоловка и Верхнекаменский, а также Орехово-Васильевка.

На луганском направлении российские силы предприняли новую попытку наступления на Белогоровку, Торское и Невское.

«Под обстрелами позиции ВСУ в Новосадовом, Новосёловском, Берестовом, Кисловке, Лимане Первом, Западном, Двуречной, Новомлынске, Фиголевке, Каменке, Тополях и Строевке», – говорится в журналистсткой сводке.

Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщают местные СМИ.

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В ночь на понедельник на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога, пишет Ura.ru. Сирены звучали в том числе в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

По данным издания «Зеркало недели», взрывы произошли в Херсоне, Сумской области, Павлограде. Как сообщил телеканал ТСН, хлопки зафиксировали в Киеве и Днепропетровске. Кроме того, интернет-газета «Страна» пишет о взрывах в Харьковской и Киевской областях.

Ранее военные России нанесли удар по транспортному узлу украинских военных в Павлограде, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».



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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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