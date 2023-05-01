Российские военные поразили 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении
Российские артиллеристы поразили около 140 целей украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по около 140 целям противника», — цитирует Савчука ТАСС.
Как отметил начальник пресс-центра, разведка группировки вскрыла позиции украинских 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад на торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Силы РФ нанесли противнику огневое поражение, ВСУ понесли потери, пишет Газета.ру.
Кроме того, экипажи российских самолетов Су-34 и Су-25 ударили по опорным пунктам и районам сосредоточения огневых средств и живой силы украинских войск. Также силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник противника А1-СМ «Фурия», отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru