Российские военные поразили 140 целей ВСУ на краснолиманском направлении

Российские артиллеристы поразили около 140 целей украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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«Артиллерийские подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по около 140 целям противника», — цитирует Савчука ТАСС.

Как отметил начальник пресс-центра, разведка группировки вскрыла позиции украинских 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад на торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Силы РФ нанесли противнику огневое поражение, ВСУ понесли потери, пишет Газета.ру.

Кроме того, экипажи российских самолетов Су-34 и Су-25 ударили по опорным пунктам и районам сосредоточения огневых средств и живой силы украинских войск. Также силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник противника А1-СМ «Фурия», отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСпецоперация

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