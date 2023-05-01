Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил об интенсивных боях в Артемовске
Ситуация в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) «довольно сложная». Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает местный ресурс Military Media Center.
«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия», — отметил Сырский.
По словам командующего, российские силы провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.
Между тем военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинские военные сменили тактику в Артемовске на фоне применения Воздушно-космическими силами РФ планирующих бомб, пишет Ura.ru. Ранее ВСУ оборудовали снайперские позиции на верхних этажах домов, а штабы и склады — в подвалах. Теперь украинские военные делают ставку на маленькие квадрокоптеры и размещают видеокамеры на высотных домах, отмечает РЕН ТВ.
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