Генерал ВСУ Наев: Авиация РФ уничтожает самолеты ВСУ, не влетая в зону ПВО
26 апреля 202315:36
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбить российские истребители, так как они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, слова которого приводит «Страна.ua».
Он отметил, что украинские самолеты-перехватчики в данном случае бессильны.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ стянули силы на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению, сообщает «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru