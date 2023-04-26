Генерал ВСУ Наев: Авиация РФ уничтожает самолеты ВСУ, не влетая в зону ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сбить российские истребители, так как они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, слова которого приводит «Страна.ua».

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Он отметил, что украинские самолеты-перехватчики в данном случае бессильны.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ стянули силы на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике и готовы к контрнаступлению, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:ВСУУкраина

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