Украина второй раз за ночь обстреляли Брянскую область

Обстрел велся с помощью реактивной системы залпового огня. Российской системой ПВО были сбиты несколько снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка, сообщает «Радиоточка НСН».

