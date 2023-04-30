Украина второй раз за ночь обстреляли Брянскую область

Украинские военные вновь открыли огонь по поселку Суземка, сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области

Обстрел велся с помощью реактивной системы залпового огня. Российской системой ПВО были сбиты несколько снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно о двух погибших при обстреле Украиной поселка Суземка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ОбстрелСпецоперацияУкраина

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