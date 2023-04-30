МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ

Российская армия уничтожила железнодорожный эшелон с боеприпасами в районе Краматорска в Донецкой республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.

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Железнодорожный эшелон перевозил около 200 тонн боеприпасов. В результате удара весь груз уничтожен, подчеркнули в ведомстве.

Российские силы 28 апреля нанесли групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Истребительная авиация ВКС также сбила украинский вертолет Ми-8, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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