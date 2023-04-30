МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ

В посольстве РФ в Варшаве заявили, что готовы к любым решениям Москвы относительно будущего российско-польских отношений Акар: представители РФ, Украины и Турции в ближайшие дни обсудят вопросы продления зерновой сделки Азаров: НАТО пиарится на военной помощи Украине Мелисов: благодаря конкурсу «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» загорится несколько новых имён СМИ: Вадим Евсеев возглавит воронежский «Факел»