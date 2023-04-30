МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ
30 апреля 202315:31
Российская армия уничтожила железнодорожный эшелон с боеприпасами в районе Краматорска в Донецкой республике. Об этом говорится в сводке Минобороны.
Железнодорожный эшелон перевозил около 200 тонн боеприпасов. В результате удара весь груз уничтожен, подчеркнули в ведомстве.
Российские силы 28 апреля нанесли групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Истребительная авиация ВКС также сбила украинский вертолет Ми-8, передает «Радиоточка НСН».
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- МО: в районе Краматорска уничтожен эшелон с 200 тоннами боеприпасов ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru