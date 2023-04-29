Минобороны РФ: нанесен удар по командованию группировки войск ВСУ «Херсон»

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении российскими средствами ПВО вертолета Ми-8 Украины и перехвате 4 снарядов системы HIMARS и 14 беспилотников в ЛНР. Отмечается, что на купянском направлении потери украинской стороны составили более 70 бойцов.

Российские силы также уничтожили склады боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в ДНР. На краснолиманском направлении военнослужащие России ликвидировали порядка 75 украинских военных и 2 гаубицы ВСУ.

Ранее военные группировки «Центр» за день поразили 130 целей ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

