Минобороны РФ: нанесен удар по командованию группировки войск ВСУ «Херсон»
Российские силы успешно нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении российскими средствами ПВО вертолета Ми-8 Украины и перехвате 4 снарядов системы HIMARS и 14 беспилотников в ЛНР. Отмечается, что на купянском направлении потери украинской стороны составили более 70 бойцов.
Российские силы также уничтожили склады боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ и 110-й бригады теробороны в ДНР. На краснолиманском направлении военнослужащие России ликвидировали порядка 75 украинских военных и 2 гаубицы ВСУ.
Ранее военные группировки «Центр» за день поразили 130 целей ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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