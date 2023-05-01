Нужна консолидация. Минобороны РФ следует помогать ЧВК «Вагнер» ради победы в СВО

Богомаз: в Брянской области в результате взрыва бомбы с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов

Каладзе: Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз из-за своей позиции по антироссийским санкциям

Сурганова: «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» - это чудесный проект, связанный с открытием новых имен

Вадим Евсеев официально занял пост главного тренера воронежского «Факела»