Нужна консолидация. Минобороны РФ следует помогать ЧВК «Вагнер» ради победы в СВО
Военные эксперты в России считают, что объединение усилий Минобороны РФ и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» позволит России закрепить достижения СВО и в перспективе победить в СВО.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если военная компания исчезнет, то вовсе не из-за действий Вооружённых сил Украины (ВСУ).
В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он указал, что это может произойти из-за «внутренних подонков-бюрократов».
«Если компании суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии и не от НАТО, а от наших внутренних подонков-бюрократов», - сказал Пригожин.
Также Пригожин раскрыл объемы вооружений, принадлежащих ВСУ, хранящихся на складах Соледара, занятого ЧВК «Вагнер».
При этом подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска (Бахмута) из-за острой нехватки боеприпасов, рассказал глава группировки Евгений Пригожин в видеоинтервью военкору Семёну Пегову.
По словам бизнесмена, необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов «Вагнера» на указанной территории. Пригожин направил в Минобороны России соответствующее обращение и просьбу о помощи с устранением «снарядного голода».
Военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» считает, что для успеха ЧВК «Вагнер» будет необходимо подкрепление в живой силе, а также боеприпасы.
«Безусловно, российские войска могут потерять Артемовск. Об этом и речь. Я надеюсь, что у высшего военного руководства в Минобороны есть чем это понимать. И соображения защиты Отечества у них преобладают над соображениями междусобойной вражды. Если Шойгу поможет, подбросит личный состав и боеприпасы, то бойцы «Вагнера» справятся. А если нет, то украинцы разблокируют Артемовск, и все труды Пригожина и его ЧВК с июля будут втоптаны в прах», - рассказал он.
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает была ли в действительности примирительная встреча, организованная Владимиром Путиным, на которую были приглашены глава Минобороны Сергей Шойгу и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и прекращен ли их конфликт.
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