Шойгу: гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза
Гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».
По его словам, благодаря этому удастся обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.
Шойгу также отметил, что в 2023 году особое внимание будет уделяться строительству в интересах стратегических ядерных сил.
«Из-за военных действий на Украине и частичной мобилизации требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли», - добавил глава Минобороны.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал применять перспективные вооружения в рамках спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru