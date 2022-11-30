Шойгу: гособоронзаказ в 2023 году увеличат в 1,5 раза

Гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».

По его словам, благодаря этому удастся обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

Шойгу также отметил, что в 2023 году особое внимание будет уделяться строительству в интересах стратегических ядерных сил.